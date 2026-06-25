Il presidente guarda con fiducia alla nuova stagione di Serie A2 e lancia un appello a tifosi, istituzioni e imprese: «Serve una visione condivisa, a partire da un nuovo palasport da 5.000 posti per sostenere le ambizioni della città e della società»

La Sviluppo Sud Palmi si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie A2 con entusiasmo, ambizione e la consapevolezza di rappresentare una realtà ormai solida e credibile nel panorama della pallavolo italiana.

Il presidente Pino Carbone guarda con fiducia alla nuova stagione:

«Abbiamo costruito una squadra competitiva, composta da atleti e professionisti di qualità, pronta a lottare su ogni campo. Vogliamo essere protagonisti e continuare il percorso di crescita che la società ha intrapreso negli ultimi anni».

Ma lo sguardo della società è rivolto anche al futuro:

«Il nostro obiettivo è programmare con serietà i prossimi anni, creando le condizioni per puntare, passo dopo passo, alla Superlega. Per riuscirci sarà fondamentale il sostegno dei nostri tifosi, delle aziende e delle istituzioni. Ai nostri tifosi chiedo di continuare a sostenerci con l'entusiasmo e l'amore che hanno sempre dimostrato. La loro presenza rappresenta una forza straordinaria per la squadra e per l'intero ambiente. Allo stesso tempo, rivolgiamo un appello alle istituzioni e in particolare all'Amministrazione Comunale affinché possa condividere questa visione di crescita. Riteniamo fondamentale avviare una riflessione concreta sulla realizzazione di un nuovo palasport da almeno 5.000 posti, una struttura moderna e adeguata alle esigenze di una città che vuole guardare avanti».

Carbone lancia poi un appello alla città: «Palmi deve credere nelle proprie potenzialità. Un nuovo palasport moderno e capiente rappresenterebbe non solo una risorsa per la pallavolo, ma un'opportunità di sviluppo per tutto il territorio. È il momento di avere una visione ambiziosa e condivisa».

Infine, un messaggio alla comunità palmese: «Noi siamo pronti a fare la nostra parte con lavoro, passione e programmazione. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante e rendere ancora più grande il nome di Palmi nello sport italiano».

La Sviluppo Sud Palmi si prepara così ad affrontare una nuova e affascinante stagione in Serie A2, con l'obiettivo di consolidare il proprio percorso di crescita e continuare a rappresentare con orgoglio la città di Palmi nel panorama nazionale della pallavolo.