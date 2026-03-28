I principali campionati dilettantistici d'Italia si sono fermati per dare spazio al Torneo delle Regioni che, come di consueto, si svolge in Liguria. Ad affrontarsi sono tutte le regioni italiane costituite dai migliori giovani del loro panorama dilettantistico. Diverse le categorie partecipanti: Under 15, Under 17, Under 19 e calcio femminile.

La partita

Il Torneo è stato inaugurato questa mattina per arrivare poi alla finalissima del prossimo 3 aprile. A tagliare il nastro dell'inaugurazione è stata la categoria Under 15 e con la Calabria ha affrontato la regione ospitante della Liguria.

Esordio positivo per i ragazzi di mister Francesco Corosiniti che piegano la compagine locale e conquistano i primi tre punti nel girone completano da Toscana e Piemonte (i gironi sono uguali per ogni categoria). Dopo un primo tempo alquanto equilibrato e chiuso sullo 0-0, il match si sblocca nella ripresa e poteva sbloccarsi appunto solo su calcio piazzato che sorride ai giovani calabresi: calcio di punizione dal limite dell'area del quale se ne incarica Sapone. L'esecuzione è perfetta, con il pallone che si insacca alla destra dell'inerme portiere ligure. Il gol che inaugura la rassegna degli "azzurrini" e regala i primi tre punti all'Under 15.

La formazione iniziale: Lopreiato, Mellea, Garritano, Procopio, Filicetti, Sapone, Guerrisi, Scola, Zicca, Martorano, Arena.