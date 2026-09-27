La Reggina è scesa in campo al Granillo contro la Nuova Igea Virtus, nella gara valida per la quinta giornata del girone I di Serie D. Sugli spalti presente anche il patron amaranto Claudio Lotito, arrivato a Reggio Calabria per assistere dal vivo alla sfida.

Gli amaranto partono con l'intenzione di prendere subito in mano la partita. Al 4' Acquadro recupera il pallone e serve Magrassi sulla sinistra. L'attaccante prova a mettere il pallone al centro per Jallow, ma la difesa ospite è attenta e riesce ad anticipare la punta amaranto. Poco dopo, al 9', è Calafiore a provarci dalla distanza, senza però trovare lo specchio della porta.

Con il passare dei minuti la Nuova Igea Virtus prende le misure alla squadra di Marchionni e riesce a chiudere bene gli spazi. La Reggina fatica a sviluppare la propria manovra e ricorre spesso a lanci in profondità per cercare Jallow e Magrassi, che vengono però fermati più volte in posizione di fuorigioco.

Al 29' gli ospiti provano a rendersi pericolosi in contropiede. Cicirello cerca Faccetti in profondità, ma Baggi legge bene l'azione e interviene con puntualità, interrompendo l'iniziativa.

Il momento più delicato per gli amaranto arriva al 34'. L'Igea Virtus costruisce una buona azione sulla corsia di sinistra con Khamlich e Faccetti. Il pallone arriva a Cicirello, che serve Harper: l'attaccante trova la rete, ma l'arbitro annulla per una posizione di fuorigioco.

La partita resta bloccata e il ritmo non decolla. Il gioco è spesso spezzettato dai numerosi falli fischiati dal direttore di gara, con diverse decisioni che suscitano proteste in campo.

Si va così all'intervallo sullo 0-0. Al rientro dagli spogliatoi la Reggina prova ad aumentare subito il ritmo e mostra un atteggiamento più aggressivo, ma continua a essere imprecisa nella gestione del pallone e negli ultimi metri.

Al 73' la Reggina ci prova su calcio di punizione dalla distanza. Dai circa 35 metri Acquadro sceglie la soluzione diretta verso la porta, ma la conclusione si alza sopra la traversa.

Il gol, però, arriva tre minuti più tardi. Al 76' gli amaranto sbloccano finalmente il risultato: Toscano trova la via della rete e fa esplodere il Granillo. La Reggina passa così in vantaggio per 1-0 sulla Nuova Igea Virtus.

All'89' l'Igea Virtus rimane in dieci uomini: Ferrara viene espulso per una manata rifilata a palla lontana a Baggi. La Reggina ne approfitta nel recupero e al 92' trova il raddoppio. Specker serve Alma, che con un destro potente e preciso fulmina Creuso e mette al sicuro il risultato. Al Granillo è festa: 2-0 Reggina.

Spettatori 6997, di cui 509 ospiti.