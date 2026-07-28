La Traversata dello Stretto si avvicina alla sua 62ª edizione, preparandosi a vivere l'ennesima gara internazionale di nuoto di fondo ricca di passione, adrenalina e competitività. Proprio quando i preparativi per l'appuntamento di domenica 2 agosto sono entrati nel vivo, arriva un'ottima notizia a dare ulteriore lustro alla grande classica, entrata ufficialmente a far parte degli eventi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti dal Governo italiano.

È la prima volta che una gara di nuoto di fondo ottiene il prestigioso riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un primato che la Traversata dello Stretto potrà mostrare già nella rinnovata locandina, avendo così un supporto e una marcia in più per il presente e il futuro di una manifestazione sportiva in grado di raccogliere sempre gradite soddisfazioni.

La notizia è stata commentata dal sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, la quale ha sottolineato come tale riconoscimento non sia un «risultato da poco, perché la Traversata è la gara di nuoto di fondo che ha un rilievo di natura internazionale. Lo testimoniano i nuotatori che attraversano lo Stretto ogni anno da 61 edizioni. Quest'anno tra i nostri loghi istituzionali ne aggiungiamo uno che ci gratifica moltissimo. Abbiamo lavorato per entrare a pieno titolo tra le manifestazioni sportive di cui l'Italia si fregia come luogo di sport. Andiamo con grande entusiasmo, soddisfazione e orgoglio al 2 agosto».