Archiviato l’entusiasmante fine settimana di Reggio Calabria dove al Pala Calafiore è andata in scena la Final Four di Coppa Calabria – Sensation Profumerie di serie C femminile, Memorial “Sergio Sorrenti”, è già tempo di pensare ad un nuovo grande appuntamento. Sabato 21 e domenica 22 marzo a Siderno va in scena la “due giorni” di Coppa Calabria – Sensation Profumerie di serie C maschile, Memorial “Giancarlo Naso”. Teatro della Final Four sarà il palazzetto dello Sport “Eunice Kennedy Shriver” di viale Sasso Marconi. La grande pallavolo, dunque, torna a Siderno e nella Locride dopo il recente appuntamento di rilievo nazionale di dicembre scorso quando andò in scena la finale di Coppa Italia di Sitting Volley.

A contendersi la Coppa maschile ecco le magnifiche quattro: Olimpia Pallavolo 1978 Bagnara, Volo Virtus Lamezia, Diper Jolly Cinquefrondi e Pallavolo Milani Rende. Questo il programma delle gare:

Sabato 21 marzo

Olimpia Pallavolo 1978 Bagnara – Volo Virtus Lamezia (alle 18:30)

Diper Jolly Cinquefrondi – Pallavolo Milani Rende (alle 20:30)

Domenica 22 marzo

La finale tra le vincenti delle due semifinali si disputerà alle 17:30.

Tutte e tre le partite saranno visibili in diretta sul canale YouTube della Fipav Calabria. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Fipav Calabria, Facebook e Instagram.

Maria Teresa Fragomeni (sindaca di Siderno): «Siamo felicissimi ancora una volta di questa collaborazione con la Fipav Calabria e ringrazio il presidente Carmelo Sestito perché Siderno ama la pallavolo. Ospitare la finale di Coppa Calabria di serie C maschile è un onore per la città di Siderno perché è innanzitutto un modo per porre l’attenzione verso lo sport e Siderno ci tiene tanto affinché venga considerata una cittadina che tiene allo sport e in particolar modo alla pallavolo. E poi perché in un periodo di bassa stagione turistica è sempre un modo per creare un indotto anche economico all’interno della nostra città. Prevedo già tantissima gente che arriverà da tutta la Calabria e da subito abbiamo puntato sul trinomio turismo, destagionalizzazione e indotto economico che si viene a creare. Sarà un’occasione importante per far conoscere la nostra città, vi aspettiamo a Siderno».

Carmelo Sestito (presidente Fipav Calabria): «Il nostro rapporto con Siderno e l’amministrazione comunale rappresentata dalla sindaca Maria Teresa Fragomeni è iniziato qualche anno fa con la nazionale femminile, la finale nazionale di Volley S3 con centinaia di bambini e genitori venuti da tutta Italia e sempre in periodi in cui non c’è un’alta stagione turistica. Volevo ringraziare ancora il primo cittadino per quanto fatto a dicembre scorso con le due finali di Coppa Italia di Sitting Volley con la struttura della nostra nazionale paralimpica a Siderno. Abbiamo ricevuti complimenti da ogni parte d’Italia ed è stata una bellissima iniziativa. Ora siamo pronti a vivere un altro momento importante con la finale di Coppa Calabria di serie C maschile e vi aspettiamo numerosi».