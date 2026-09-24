Settanta società ai nastri di partenza, ben ventidue ammesse tra le non aventi diritto
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Il Comitato Regionale Calabria, con il Comunicato Ufficiale numero 37, ha svelato l’organico ed i gironi del campionato Under 19 Regionale 2026/2027. Numeri importanti anche per questa stagione sportiva: a fronte della rinuncia di FCD Bisignano e Comprensorio Capo Vaticano, sono state addirittura ventidue le società non aventi diritto ad essere ammesse dal Consiglio Direttivo.
Ben settanta le società in organico, suddivise negli ormai consueti otto gironi per criterio di vicinorietà geografica: tutti con nove squadre ciascuno ad eccezione dei gruppi E e G che ne contano otto. L’inizio del campionato è fissato per martedì 6 ottobre.
Organico e gironi UNDER 19 REGIONALE 2026/2027:
Girone A
CARIATESE, CASSANO SYBARIS, CORIGLIANO MARCA, DB ROSSOBLU CITTÀ DI LUZZI, KRATOS BISIGNANO, ROSSANESE, SOCCER MONTALTO, TREBISACCE, VIRTUS ACRI.
Girone B
ATLETICO SAN LUCIDO, CAMPORA, CITTÀ AMANTEA, CITY RENDE, PAOLANA, PLM MORRONE, REAL COSENZA, SAN FILI, SCALEA.
Girone C
CITTÀ DI CIRÒ MARINA, COTRONEI, ISOLA CAPO RIZZUTO, MESORACA, REAL SANGIOVANNESE, ROCCA DI NETO, SCANDALE, SILANA, UNION KROTON.
Girone D
ATLETICO MAIDA, CALCIO LAMEZIA, CARAFFA, PINO DONATO TAVERNA, REAL MONTEPAONE, SAN NICOLA CHIARAVALLE SOVERATO, SERSALE, TIRIOLO, VIGOR CATANZARO.
Girone E
CITTÀ DI PIZZO, MELICUCCO, PIZZO, RIZZICONI, ROSARNESE, SORIANO, SPORTING POLISTENA, VIRTUS ROSARNO.
Girone F
AC SCILLESE, CAMPESE, CANTERA GIOIESE, DELIESE, PALMESE, REAL TAURIANOVA, SPORTING CITTANOVA, TAURIANOVA, VILLESE RV.
Girone G
ACADEMY ARDORE, AFRICO, ASSOCIAZIONE CALCISTICA SIDERNO 1911, BOVALINESE, BRANCALEONE, GIOIOSA JONICA, LOCRI, ROCCELLA.
Girone H
ADMO PRO PELLARO, CATONA, GALLINESE DL, MELITO, POLISPORTIVA BOVESE, POLISPORTIVA MELITESE, REGGIO RAVAGNESE, SEGATO, VAL GALLICO.