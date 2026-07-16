Il Val Gallico rompe il silenzio e muove ufficialmente il primo, fondamentale tassello per la stagione che verrà. Dopo un’annata decisamente deludente e al di sotto delle aspettative, per la compagine gallicese è giunto il momento di voltare pagina, inaugurando un vero e proprio "anno zero" all'insegna della rifondazione nel campionato di Promozione B.

Il primo nodo cruciale da sciogliere per far partire il nuovo corso era quello legato alla guida tecnica. I dubbi della dirigenza sono stati sciolti nelle scorse ore con un annuncio che profuma di appartenenza e identità: Fabio D'Agostino è il nuovo allenatore della prima squadra.

Una scelta d'identità

Quella di mister D'Agostino è una scelta interna, di cuore e di grande competenza. Vero e proprio punto di riferimento della storia recente del club, D'Agostino vanta un glorioso passato da bandiera e calciatore del Val Gallico. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, il suo legame con i colori gallicesi non si è mai spezzato, trasformandosi in un prezioso percorso di crescita tecnica all'interno del sodalizio:

Nella stagione 2024-2025, in Prima Categoria, ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento dei play-off. Nell'ultima stagione ha guidato i giovani del settore giovanile conquistando una preziosa e meritata salvezza.

Al via la rifondazione

Ottenuta ufficialmente l'abilitazione per allenare, per Fabio D'Agostino è arrivato il momento del grande salto. La società ha deciso di affidargli le chiavi della prima squadra per condurre il Val Gallico fuori dalle sabbie mobili della scorsa stagione e ridare entusiasmo a tutto l'ambiente.

Con la casella dell'allenatore finalmente riempita, la dirigenza gallicese è ora pronta a tuffarsi sul mercato per allestire una rosa capace di sposare il nuovo progetto tecnico e far dimenticare le recenti delusioni. La rinascita del Val Gallico è ufficialmente cominciata.