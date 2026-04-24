Ultimo atto della stagione regolare per la Pallacanestro Viola, attesa dalla sfida sul parquet della Basket Academy Catanzaro con il primo posto ancora in palio. Alla vigilia del match, il coach Giulio Cadeo tiene alta la concentrazione e invita a restare focalizzati sull’obiettivo immediato.

«Settimana importantissima di lavoro – spiega – ci avviciniamo al rush finale. C’è in ballo il primo posto, dobbiamo vincere e sperare nei risultati degli altri campi». Un match tutt’altro che semplice: «Catanzaro è una squadra completa, giovane ed esuberante. Non è stata facile all’andata e adesso ha trovato maggiore equilibrio. Il livello al ritorno si è alzato».

Inevitabile lo sguardo ai playoff, ma Cadeo frena ogni proiezione. «In questo momento si parla tanto di accoppiamenti, ma si parla del nulla. Noi non stiamo lavorando su nessuna squadra: sarebbe tempo perso. Pensiamo solo al Catanzaro, poi da domenica sera sapremo tutto». E aggiunge: «Sulla carta ci sono favorite, ma quando si alza la palla a due sono tutte nella stessa barca».

Tra i temi più significativi, il crescente spazio ai giovani del territorio. Nell’ultima gara sono scesi in campo quattro reggini – Mazza, Calogero, Mattia Viola e Giuseppe Paino – un segnale che il tecnico legge come parte di un percorso più ampio. «Sono piccoli segnali, ma raccontano il lavoro che stiamo portando avanti da due anni».

Un progetto che guarda al futuro: «I nostri ragazzi non devono entrare come premio o sorpresa. Devono essere protagonisti. Deve diventare normale vedere un giovane di Reggio fare la differenza».

E sul lungo periodo, Cadeo non nasconde l’ambizione: «Il sogno è avere una larga parte del roster composta da giocatori di Reggio Calabria. Non sarà facile, ma vogliamo arrivarci».