La Volley Metauria scrive la pagina più importante della propria storia sportiva. È ufficiale, infatti, la partecipazione della società al campionato nazionale di Serie B2 Femminile per la stagione 2026/2027, un traguardo che segna un momento storico non solo per il club, ma per l’intero movimento pallavolistico gioiese.

Per la prima volta una squadra femminile di Gioia Tauro disputerà un campionato nazionale, portando il nome della città e dei suoi colori su palcoscenici di prestigio. Un risultato che arriva al termine di un percorso di crescita costruito negli anni con programmazione, sacrificio, competenza e una visione chiara del futuro.

L’ammissione alla categoria è avvenuta attraverso il ripescaggio, ma la società guarda a questa opportunità con senso di responsabilità e con la determinazione di dimostrare sul campo di meritare pienamente il posto conquistato.

Consapevole dell’importanza della nuova sfida, la dirigenza non si è fatta trovare impreparata e ha già avviato un significativo lavoro di rafforzamento dell’organico. Nelle ultime settimane sono stati perfezionati gli acquisti di nuove atlete che andranno ad arricchire il roster a disposizione dello staff tecnico, innalzando il livello qualitativo della squadra e garantendo maggiore esperienza, competitività e profondità in vista di un campionato particolarmente impegnativo.

Il mercato, tuttavia, non può considerarsi concluso. La società è ancora al lavoro per definire gli ultimi tasselli che completeranno una rosa costruita per affrontare con ambizione il debutto in Serie B2, senza snaturare quei valori di appartenenza e crescita che hanno caratterizzato il progetto Metauria fin dalla sua nascita.

L’obiettivo non è soltanto partecipare, ma rappresentare con orgoglio Gioia Tauro, offrendo spettacolo, valorizzando i giovani talenti e continuando a promuovere lo sport come strumento di aggregazione sociale e crescita del territorio.

La Volley Metauria desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento agli sponsor, alle istituzioni, ai volontari, ai tifosi e a tutte le persone che, con il loro sostegno quotidiano, hanno contribuito a rendere possibile questo storico traguardo.

Adesso inizia una nuova avventura. Più impegnativa, più affascinante e ricca di responsabilità, ma affrontata con lo stesso entusiasmo, la stessa passione e la stessa voglia di crescere che hanno permesso alla Volley Metauria di raggiungere un risultato destinato a rimanere nella storia dello sport gioiese.

La Serie B2 rappresenta un nuovo punto di partenza. Da oggi, Gioia Tauro entra ufficialmente nel panorama della pallavolo nazionale.