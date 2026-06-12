Droga e armi tra Sicilia e Malta, arresti anche a Cosenza e Reggio Calabria
Operazione della Guardia di finanza coordinata dalla procura di Catania: sequestrati beni per 700 mila euro e colpita una presunta organizzazione legata ai clan Cappello-Bonaccorsi e Santa Panagia. Al centro dell'inchiesta anche il tentativo di recuperare in mare due tonnellate di cocaina commissionato da due soggetti di Siderno e Locri
VIDEO | Ripreso da un treno passeggeri il passaggio di numerosi vagoni carichi di camionette e mezzi dell’Esercito: le immagini circolano online nelle ore in cui l’Italia rafforza la vigilanza su infrastrutture e obiettivi sensibili