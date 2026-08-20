La visione di Gabriella Femia ha vinto ancora. Quello che fino a poche settimane fa sembrava un pensiero folle — un tour itinerante della skincare coreana di lusso attraverso il Sud Italia, tappa dopo tappa, borgo dopo borgo — oggi è una splendida realtà.

Gabriella Femia, formatrice, biohacker e mental coach: la sua visione ha vinto ancora

Gabriella Femia, formatrice, biohacker e mental coach, ha vinto anche questa scommessa. E lo ha fatto come sa fare lei: con metodo, con verità, con risultati.

I risultati, appunto. Domenica 16 agosto, sotto i portici di piazza Bottari a Caulonia Marina, la prima tappa di "Longevity Beauty with The Glow Experience" ha registrato il tutto esaurito.

Ma il dato che conta è un altro: in una sola serata, il team Medusa Beauty — Donatella Tassone alla guida, Romina Cursaro al make up, Daniele al salone — ha lanciato la propria sfida e l'ha stravinta.

Primi clienti conquistati, nuovi collaboratori entrati in azienda. Tre professionisti, tre ruoli distinti, un'unica visione: la bellezza come impresa, la K-beauty come futuro.

Gabriella Femia, Donatella Tassone e Romina Cursaro: il team della Glow Experience a Medusa Beauty. La sfida lanciata e stravinta: sold out alla prima tappa del tour

Ma non finisce qui. Anzi: è adesso che il tour accelera. Nel giro di quarantott'ore, due nuove tappe. Due nuove terre. E soprattutto due nuove protagoniste, con storie che meritano di essere raccontate.

21 agosto, Trecchina: Katiuscia e il ritorno a casa

Dopo sedici anni lontana da Roma, l'amore l'ha riportata nella capitale.

Katiuscia Maurone. La Basilicata è rimasta casa nel cuore, prima ancora che sulla mappa: qui torna, qui sceglie di ricominciare

Ma la Basilicata è rimasta casa nel cuore, prima ancora che sulla mappa. Non è un caso se Katiuscia Maurone ha scelto proprio questa terra per la sua prima Glow Experience: qui torna, qui sceglie di ricominciare.

Il suo lavoro "tradizionale" vacillava, quando un incontro casuale — di quelli che sembrano scelti apposta — le ha fatto conoscere RIMAN.

Perché certe cose, da sole, sanno sempre trovare la strada giusta. Oggi Katiuscia porta a Trecchina la stessa energia che l'ha riportata a casa: un nuovo inizio, per sé e per chi sceglierà di seguirla.

Offrendo non solo la possibilità di vivere l'effetto di un lifting immediato, ma di conoscere una nuova realtà con un business potentissimo che sta interessando tutta l'Europa.

Appuntamento: giovedì 21 agosto, ore 17:30, A' Vendura - Trecchina (PZ).

22 agosto, Vibo Valentia: Angela e la svolta da pioniera

Angela Almaviva viene da un mondo completamente diverso: quello dell'amministrazione.

Angela Almaviva. Da una vita da amministrativa alla svolta come imprenditrice digitale: il suo debutto ufficiale è a Vibo Valentia, con la sua gente

Una vita da amministrativa, poi la svolta come imprenditrice digitale.

La K-beauty l'ha conquistata da cliente — e visti i benefici, ha voluto capirne di più. Ha approfondito il modello di business e ha capito una cosa: l'ambizione è immensa.

Essere tra i primi pionieri a portare in Italia la skincare di lusso coreana, che oggi fattura milioni nel mondo.

Ha trovato affascinante il modello, e ha deciso che la sua prima tappa la voleva condividere con la sua gente.

Per questo il suo debutto ufficiale è a Vibo Valentia: non una scelta di comodo, ma un gesto d'amore verso le proprie radici.

Appuntamento: sabato 22 agosto, ore 17:00, Borgo dei Vinci - Contrada Lacquari, Sant'Onofrio (VV)

La Regia: Gabriella Femia

A condurre entrambe le serate, lei: Gabriella Femia, "La Formatrice Cinica" — oggi tra le voci più autorevoli del K-beauty in Italia, con oltre trent'anni di esperienza in crescita personale e leadership. Colei che si è assunta l'onere e l'onore di aprire questo progetto nel nostro Paese, grazie a Viviana Greco che aveva già cominciato con il mercato spagnolo. Nessun fronzolo, nessuna promessa vuota: solo metodo, verità e risultati.

Il format che conquista

La formula è quella che ha già vinto due volte. Prima la Glow Experience: la skincare coreana di lusso dal vivo, sulla propria pelle, con l'effetto di un lifting immediato davanti allo specchio. Poi l'aperitivo, un momento per guardarsi, raccontarsi le prime impressioni, confrontarsi. E infine il secondo momento, quello che stupisce ancora di più: l'opportunità di entrare in un business che sta esplodendo a livello mondiale.

Entrambe le serate sono a numero chiuso. La partecipazione prevede un contributo di 20 euro che copre esclusivamente l'aperitivo: tutto il resto - l'esperienza, il trattamento viso, i prodotti per il lifting immediato - è offerto. Un regalo, letteralmente. La prenotazione avviene tramite le landing page dedicate.

E dopo?

Dopo Caulonia, Trecchina e Vibo Valentia, il tour non si ferma: Lamezia Terme è la prossima tappa annunciata, e altre arriveranno. A ogni appuntamento una nuova storia, un nuovo imprenditore, una nuova scommessa vinta. Perché la longevità inizia dalla pelle — ma il futuro inizia da chi ha il coraggio di sceglierlo.

Chi c'era a Caulonia, lo sa già. Chi non c'era, ha due occasioni per rimediare. E pochissimi giorni per prenotare.

Per informazioni:

DM su Instagram → @la_formatrice_cinica