A Falerna Marina un lungo weekend tra relax, intrattenimento e sapori di mare: il Riva propone un’esperienza immersiva per festeggiare la Festa della Repubblica e l’inizio dell’estate

La Festa della Repubblica celebra il referendum del 2 e 3 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La nascita della Repubblica Italiana segnò l’inizio di una nuova epoca per il Paese, fondata sui valori democratici e sul desiderio di ricostruzione.

In questo scenario si inserisce il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina, pronto a celebrar questo importante momento storico con un lungo fine settimana di festa.

Dal pranzo fino all’aperitivo serale, il programma del weekend alternerà atmosfere e ritmi musicali differenti per accompagnare ogni momento della giornata. Durante il pranzo, la musica farà da sottofondo con tonalità soft e rilassate, ideali per godersi la cucina contemporanea di mare e la vista panoramica in totale tranquillità. Con l’arrivo dell’aperitivo, l’atmosfera si scalda grazie a dj set, accompagnati da performance live di chitarra e voce, creando un percorso musicale coinvolgente tra luce dorata, brezza marina e voglia d’estate.

La sera sarà il momento perfetto per lasciarsi avvolgere da un’atmosfera più intima e rilassata, cenando sotto le stelle con la possibilità di scegliere tra i nuovi menu degustazione firmati dalla Chef Francesca Mannis oppure il menu à la carte di cucina contemporanea di mare, sempre disponibile.

Gli ospiti potranno vivere il weekend all’esterno, lasciandosi accompagnare dal suono del mare e dalla leggerezza delle prime serate della stagione, in una cornice pensata per prolungare il piacere del tempo trascorso insieme.

Musica dal vivo, cucina di mare e intrattenimento si fondono così in un’esperienza pensata per trasformare il ponte del 2 giugno in un momento da vivere senza fretta, celebrando l’inizio dell’estate in un’atmosfera autentica e rilassata.

Il lungo weekend si concluderà proprio con la Festa della Repubblica, regalando un’occasione in più per lasciarsi trasportare dalle canzoni che hanno segnato la storia musicale italiana, tra melodie senza tempo e atmosfere capaci di evocare ricordi, libertà e spensieratezza.

A riguardo, il fondatore Roberto Gallo ha dichiarato: “Il ponte del 2 giugno rappresenta il momento ideale per ritrovarsi, stare bene insieme e iniziare a vivere i primi giorni d’estate. Per questa ragione, abbiamo pensato a un weekend capace di accompagnare gli ospiti dalla tranquillità del pranzo fino all’energia dell’aperitivo al tramonto e al relax serale sotto le stelle, sempre con la nostra attenzione all’atmosfera, alla musica e all’accoglienza.”

Scegliere il Riva significa concedersi un’esperienza sul mare fatta di emozioni, relax e momenti da condividere.