Il rituale a sala piena: uomini e donne intorno allo stesso tavolo, ognuno con la propria pelle tra le mani

Non si torna mai per caso. Si torna dove qualcosa ha funzionato.

Ad agosto, a Sant'Onofrio, la Glow Experience aveva fatto il suo debutto in provincia di Vibo Valentia.

Era un esperimento: una serata, una sala, un gruppo di persone curiose.

È finita con i primi clienti, tutti soddisfatti, e con la sensazione precisa che quella non sarebbe stata l'ultima volta.

Non lo è stata. Venerdì 25 settembre, dalle ore 17:00, la Glow Experience riapre le porte di Borgo dei Vinci.

Quello che è successo ad angela

C'è una storia, dietro questo ritorno, e vale la pena raccontarla.

Didascalia: Angela Almaviva, padrona di casa della serata. Da una vita nell'amministrazione alla scelta di dedicarsi completamente a questo progetto

Ad agosto Angela Almaviva era una donna che veniva dall'amministrazione e che aveva appena scoperto un mondo nuovo. Aveva il terrore di parlare in pubblico e lo ha fatto lo stesso, aprendo la sua prima serata davanti alla sua gente.

Da allora è cambiato tutto. I primi clienti sono arrivati, e sono rimasti. La crescita è stata tale che Angela ha preso una decisione netta: dedicarsi completamente a questa come sua prima attività. Oggi ambisce a diventare manager dell'azienda, e chi l'ha vista lavorare in queste settimane non ha molti dubbi sul fatto che ci arriverà.

È lei a organizzare la serata del 25. Ed è la ragione più bella per cui si torna a Vibo: perché qualcuno, qui, ci ha creduto sul serio.

Come si svolge la serata

La prima Glow Experience di Vibo Valentia, ad agosto: da quella sala è cominciato tutto

Il format è quello che ha conquistato tutta la Calabria e la Basilicata, e che a condurre sarà, di nuovo, Gabriella Femia, "La Formatrice Cinica", responsabile del progetto in Italia.

Si comincia alle 17:00 con l'accoglienza. Alle 17:30 la Glow Experience vera e propria: la skincare coreana di lusso dal vivo, sulla propria pelle, con l'effetto di un lifting immediato davanti allo specchio. Segue l'aperitivo, il momento in cui ci si guarda, ci si tocca il viso e ci si racconta le prime impressioni. E infine il secondo momento, quello che spesso stupisce più del primo: l'opportunità di entrare in un business dentro un mercato che sta esplodendo a livello mondiale.

Posti limitati, come sempre. Perché la cura, quella vera, non si fa in massa.

Il ponte verso Roma: il 9 e 10 ottobre arriva Now

E qui arriva la parte che rende questa serata diversa da tutte le altre: il 25 settembre non è un punto d'arrivo. È un ponte.

Perché il 9 e il 10 ottobre, a Roma, va in scena NOW, l'appuntamento più importante dell'anno.

Il 9 ottobre sarà una giornata riservata esclusivamente agli addetti ai lavori: manager e collaboratori RIMAN, con corsi di formazione, annunci di novità importanti e una cena di gala a chiudere.

Il 10 ottobre le porte si aprono. La mattina sarà dedicata ai professionisti del settore: medici estetici, estetiste, truccatori, parrucchieri e chi vende prodotti per l'estetica. Il pomeriggio, invece, sarà storia: la prima Glow Experience gigante d'Italia. Centinaia di persone che proveranno i prodotti dal vivo, con l'effetto lifting immediato del lifting vegano offerto da noi, e naturalmente l'aperitivo insieme.

Anche per Roma la prenotazione è obbligatoria, e i dettagli arriveranno a breve. Chi verrà il 25 a Sant'Onofrio, quindi, non vivrà soltanto una bella serata: entrerà nel progetto proprio nel momento in cui sta per fare il salto più grande.

Perché andarci

Perché la pelle che vedrete allo specchio non ve la racconta nessuno: la vedete e basta.

Perché dietro questa serata ci sono due donne che hanno scelto di lavorare invece di parlare.

E perché tra il 25 settembre e il 10 ottobre passano quindici giorni. Chi entra adesso, entra prima di tutti gli altri.

Gabriella Femia e Angela Almaviva. Due donne, un progetto: da Vibo Valentia a Roma

Venerdì 25 settembre, ore 17:00

Borgo dei Vinci, Contrada Lacquari, Sant'Onofrio (VV)

Evento su invito, posti limitati.

Per prenotare il tuo posto: https://glow-experience-vibo-valentia.netlify.app/

Per informazioni: DM su Instagram @la_formatrice_cinica