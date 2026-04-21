Punta Pellaro, con le sue acque cristalline, la vista mozzafiato sullo Stretto di Messina e la sagoma maestosa dell'Etna all'orizzonte, diventa ufficialmente la nuova casa della Blue Tribe Kitesurf & Wingfoil School, la scuola dell'A.S.D. Blue Tribe che porta nel cuore della Calabria un modo rivoluzionario di vivere il mare e la vita.



Reggio Calabria è una città che sorprende: un mare tra i più belli del Mediterraneo, uno skyline unico al mondo dove il vulcano più alto d'Europa si specchia nelle acque dello Stretto. Eppure questo patrimonio immenso è spesso vissuto come sfondo, non come protagonista. Blue Tribe nasce per cambiare questo. La nuova scuola a Punta Pellaro non è semplicemente un centro sportivo: è un luogo dove il mare torna a essere cultura, identità e punto di partenza per una trasformazione personale autentica.



Il cuore del progetto Blue Tribe è un metodo di insegnamento unico, che va ben oltre le tecniche di kitesurf, wingfoil e SUP. Al centro di ogni lezione c'è la consapevolezza: dell'energia del vento e delle onde, del proprio corpo, delle proprie emozioni. Le good vibes non sono uno slogan — sono una pratica quotidiana che gli istruttori Blue Tribe trasmettono in acqua e fuori.



Chi frequenta i corsi Blue Tribe non impara soltanto a volare sull'acqua con un aquilone o una wing. Porta a casa una prospettiva nuova: più equilibrio, più resilienza, più energia positiva nella vita di tutti i giorni. Il presidente e istruttore: Sebastiano Michele Militti

A guidare Blue Tribe c'è Sebastiano Michele Militti, istruttore, presidente dell'associazione e coach motivazionale. Nel corso degli anni, Militti ha affiancato decine di persone nel loro percorso di crescita personale e professionale, contribuendo a formare figure di spicco della società. Il suo approccio fonde la tecnica sportiva con strumenti di coaching, trasformando ogni sessione in mare in un'esperienza che risuona ben oltre la riva.



L'apertura della scuola a Punta Pellaro è una novità, ma Blue Tribe è già da tempo impegnata concretamente nel territorio. Tra i progetti più significativi c'è SUP & Disabilità Cognitiva: un percorso pensato per ragazzi con disturbi dello spettro autistico, che vengono accompagnati in acqua dagli istruttori Blue Tribe su tavole da SUP. L'obiettivo è semplice e potente: far sentire liberi, in un ambiente dove le etichette scompaiono e ciò che conta è il contatto con l'acqua, il vento, la natura.



Un'iniziativa che testimonia come lo sport e il mare possano essere strumenti di inclusione reale, non di facciata. Un'associazione, una tribù Blue Tribe è un'Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata ASI, nata a Reggio Calabria con una missione precisa: promuovere la cultura del mare come stile di vita sostenibile, inclusivo e trasformativo. Con la collaborazione attiva con la Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, l'associazione sta costruendo una rete capace di portare kitesurf, wingfoil, SUP e turismo sportivo sostenibile in tutta la Città Metropolitana.