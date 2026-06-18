Teoria e pratica si sono incontrate nel cuore pulsante della natura calabrese. Dal 25 al 30 maggio scorsi, la splendida cornice naturalistica di Sersale(CZ) e della Riserva Regionale delle Valli Cupe ha ospitato "Imboschiamoci 2026", l'innovativa attività didattica residenziale che ha visto protagonisti gli studenti universitari dei corsi di laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali e magistrale in Gestione Sostenibile del Territorio Forestale e Montano.

I corsi di laurea in Scienze Forestali e Ambientali e Gestione Sostenibile del Territorio Forestale e Montano integrano teoria e pratica in contesti naturali, come dimostrato dall'iniziativa "Imboschiamoci 2026" nella Riserva delle Valli Cupe. Il percorso formativo offre competenze tecniche in selvicoltura, rilievo del territorio e gestione ecosostenibile, preparando i futuri professionisti alla transizione ecologica. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, visita il sito del tuo corso di studi.

Lontano dalle tradizionali aule universitarie, i futuri custodi del nostro patrimonio verde hanno vissuto una settimana di totale immersione in un laboratorio a cielo aperto di altissimo pregio naturalistico e paesaggistico. Il valore aggiunto dell'iniziativa è risieduto proprio nel suo forte approccio interdisciplinare. Sotto la guida dei docenti, gli studenti hanno potuto toccare con mano le complessità degli ecosistemi affrontando attività sul campo dedicate alla tecnologia del legno, alla selvicoltura e alla patologia forestale, arricchite da focus mirati di botanica forestale e agronomia montana.

Non solo studio della vegetazione, ma anche pragmatismo operativo. Le giornate sono state animate da esercitazioni pratiche su costruzioni rurali, rilievo del territorio e sistemazioni idraulico-forestali. Questo mix perfetto ha permesso ai partecipanti di tradurre immediatamente le nozioni teoriche in soluzioni concrete per la gestione e la tutela del territorio montano.

"Imboschiamoci 2026" si è confermata un’esperienza formativa di straordinario valore, capace non solo di potenziare le competenze tecniche degli studenti, ma anche di stimolare una profonda consapevolezza ambientale. Guardare, toccare e vivere il territorio: è da qui che passa la formazione dei professionisti che domani guideranno la transizione ecologica e la tutela delle nostre montagne.