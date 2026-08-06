Riunione straordinaria di Giunta voluta dal sindaco Francesco Cannizzaro, che si è tenuta ieri fino a tarda sera a Palazzo San Giorgio. Deliberato il piano "Reggio fresca e solidale", su proposta dell'assessore alla Protezione civile Massimo Ripepi

Quattro "oasi" pubbliche di refrigerio ed altri servizi utili per offrire sollievo dal caldo torrido ai cittadini reggini più bisognosi in questi giorni da bollino rosso. È quanto disposto dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria al termine della riunione straordinaria di Giunta voluta dal Sindaco Francesco Cannizzaro, che si è tenuta ieri fino a tarda sera a Palazzo San Giorgio, deliberando il piano "Reggio fresca e solidale", su proposta dell'assessore alla Protezione civile Massimo Ripepi.

Le temperature altissime, certificate dai bollettini emessi giornalmente dal Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle onde di calore sulla salute del Ministero della Salute, hanno mosso una risposta concreta da parte dell'Amministrazione Cannizzaro per far fronte alle esigenze delle persone fragili e vulnerabili, impossibilitate a far fronte autonomamente alla gestione di alcune esigenze personali durante le ore più calde della giornata; anche soltanto in termini di temporaneo refrigerio. Ecco perché il Comune di Reggio Calabria, nel perseguimento degli obiettivi prioritari di solidarietà e prossimità ai cittadini, ha inteso mettere in atto una serie di azioni mirate a garantire ai cittadini un ausilio tangibile e tempestivo.

Pertanto, con la collaborazione dei Settori Patrimonio Manutenzione, sono stati individuati 4 edifici pubblici dotati di ambienti climatizzati e spazi adatti ad ospitare una determinata quantità di persone, così da offrire ristoro temporaneo a chi è privo di locali idonei ad alleviare i disagi delle alte temperature durante il corso delle ore più calde della giornata:

- sede Protezione Civile comunale, presso il Centro Civico di Ravagnese - Via Valentino snc;

- sede Scuola Elementare "Ciraolo"- Viale Europa n. 13;

- sede ex Scuola Primaria di San Brunello - Via Stradella Giuffrè n. 38,

- sala "Perri" di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le quattro strutture indicate saranno presidiate da personale della Protezione civile comunale o da appartenenti ad associazioni convenzionate incaricate dal Comune, garantendo ambienti climatizzati, l'erogazione di acqua potabile e beni di prima necessità. Si precisa che le "oasi" sono attive soltanto nelle giornate definite con onda di calore livello 3 - rosso nei bollettini emessi dal Sistema di allarme del Ministero della Salute; ad esse l'utenza potrà accedere dalle ore 8:00 alle ore 20:00 , prenotandosi tramite la centrale operativa della Polizia Locale, raggiungibile attraverso il recapito telefonico 0965 53004, che coordinerà gli interventi con la Protezione Civile ei volontari, fornendo anche eventuale assistenza aggiuntiva.

Oltre a registrarsi per le “oasi” di refrigerio e/o prenotare il servizio di trasporto presso le stesse nei casi di particolare necessità o di ridotta mobilità, sempre nella fascia oraria ricompresa tra le ore 8:00 e le 20:00, l'utenza potrà richiedere inoltre un servizio di trasporto della spesa o di farmaci urgenti, il cui acquisto rimane ovviamente a carico del richiedente.