Luigi Cavallari era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca nel lago di Vico. Il cadavere individuato questa mattina
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Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamattina.
Nella squadra che ha individuato il corpo anche due sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. Impegnato dallo scorso 29 giugno, il personale specialista per il soccorso acquatico del comando di Reggio, si è avvicendato per il proseguo delle ricerche.