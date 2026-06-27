Il caldo continua a interessare la Calabria e nel fine settimana è previsto un ulteriore aumento delle temperature per effetto del rafforzamento dell'anticiclone africano. Dopo una giornata caratterizzata da valori elevati ma senza particolari eccessi, tra oggi e domani il termometro è destinato a salire ancora, soprattutto nelle aree interne della regione.

Le temperature più alte registrate oggi si sono concentrate nel Cosentino, dove diverse località hanno superato la soglia dei 36 gradi. In testa Campovile, nel comune di Bisignano, con 37,1°C, seguita da Camerata con 36,9°C e da Torano Scalo e Roccabernarda con 36,8°C. Valori elevati anche a Castrovillari (36,4°C), Cropalati (36,2°C), Rende, Bisignano e Soverato (36,1°C), mentre Platì ha raggiunto i 36°C.

Sopra i 35 gradi anche San Sosti e Luzzi con 35,4°C, Bova Superiore, Roccelletta di Borgia e Isola Capo Rizzuto con 35,3°C. Seguono San Mauro Marchesato con 34,8°C e Cutro e Roseto Capo Spulico con 34,7°C.

Per la giornata di domani gli esperti prevedono un ulteriore incremento termico. Le aree più calde saranno ancora una volta quelle interne del Cosentino, in particolare la Valle del Crati, dove non si escludono punte comprese tra i 38 e i 39 gradi.

Temperature elevate anche nel Crotonese, nel Catanzarese e nel Reggino, dove il termometro potrà raggiungere i 36-37 gradi. Il caldo si farà sentire anche lungo le coste joniche, complice l'arrivo di correnti occidentali che favoriranno un aumento delle temperature percepite.

Sul fronte meteorologico, l'instabilità pomeridiana osservata nei giorni scorsi è attualmente in pausa. Il weekend sarà infatti caratterizzato da condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte della regione, con soltanto qualche breve e isolato piovasco possibile nelle zone della Sila occidentale durante le ore più calde della giornata.

L'estate entra così nel vivo anche in Calabria, con un fine settimana che vedrà sole e temperature pienamente estive da nord a sud della regione.