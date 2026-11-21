Quando la siccità riduce l’acqua disponibile per irrigare, una parte di quella che passa dai depuratori potrebbe tornare nei campi. Perché questo avvenga servono impianti in grado di affinarla, reti per distribuirla e controlli che ne garantiscano la qualità fino al punto di utilizzo.

Sono queste alcune delle riflessioni al centro del confronto che ieri si è tenuto nella biblioteca comunale di Caulonia, dove il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, ha illustrato la proposta di legge sulla gestione sostenibile delle acque reflue urbane, di cui è presentatore e primo firmatario. L’incontro, promosso da Rinnoviamo Caulonia con il titolo “L’acqua che manca è già qui?”, ha registrato una grande partecipazione e un ampio dibattito sulle possibilità di riuso in agricoltura e sulle condizioni per renderlo praticabile in Calabria.

«La disponibilità idrica condiziona raccolti, reddito e investimenti. Offrire alle aziende una fonte aggiuntiva può aiutarle ad affrontare i periodi di siccità, purché siano garantite qualità, continuità della fornitura e sostenibilità dei costi», ha spiegato Bruno. Il riuso potrebbe ridurre i prelievi da falde, fiumi e invasi, lasciando più risorse per gli usi che richiedono acqua potabile. Oltre all’irrigazione, la relazione indica tra i possibili impieghi la cura del verde pubblico, il lavaggio delle strade e i processi industriali compatibili.

Il primo intervento riguarda le reti di raccolta: la proposta prevede di separare le acque nere, grigie e meteoriche a partire dai nuovi edifici e insediamenti, accompagnando gradualmente l’adeguamento di quelli esistenti, con particolare attenzione agli edifici pubblici.

L’ammodernamento dei depuratori dovrà procedere insieme alla progettazione dello stoccaggio e dei collegamenti con le aziende agricole. La quantità d’acqua da recuperare va infatti commisurata alla domanda e ai periodi in cui serve irrigare. La proposta prevede trattamenti adeguati a ciascun uso, un piano di gestione del rischio e responsabilità definite lungo tutta la filiera. Tra i risultati da misurare Bruno ha indicato la quantità d’acqua effettivamente recuperata e riutilizzata, i miglioramenti ambientali e l’impiego delle risorse.

Hanno portato i saluti istituzionali Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale, Lorenzo Commisso, assessore all’Ambiente del Comune di Caulonia, e Fabrizio Chiefari, assessore all’Ambiente del Comune di Roccella Jonica. Al confronto sono intervenuti, oltre al consigliere Bruno, l’ingegnere ambientale Francesco Colica e l’agronomo Daniele Loccisano, che hanno contribuito al dibattito con le rispettive competenze.

Il consigliere Bruno ha rivolto un ringraziamento particolare a Luana Franco per il suo contributo alla serata, a Rinnoviamo Caulonia per aver promosso l’incontro, ai relatori e a tutte le persone che hanno partecipato alla discussione. «Considero questa proposta un contributo aperto al confronto. Le esperienze degli amministratori, le competenze tecniche e le esigenze di chi lavora nei territori possono aiutarci a migliorarla e a renderla pienamente applicabile».