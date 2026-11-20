Otto anni fa, ha ripreso la sua battaglia, avanzando nuove richieste e ricorrendo anche al tar. Finora le Istituzioni hanno soltanto promesso. La denuncia a cuore aperto nella giornata dei diritti del Fanciullo: «Chiedo una casa per garantire un’infanzia più serena a mia figlia e per potermi curare. Soffro di insufficienza respiratoria e, abitando al terzo piano senza ascensore, non posso recarmi a terapia»

Vince la sua riservatezza e il suo pudore per denunciare apertamente le condizioni di precarietà in cui vive con suo marito e la sua bambina di otto anni. È proprio la sua bambina il motivo per il quale non si rassegna e per il quale ha ricominciato a chiedere un cambio di alloggio. A sua figlia non riesce a garantire un’infanzia piena, fatta anche di spazi adeguati e di un ambiente sano in cui poter giocare e crescere.

Romina Berlingeri è assegnataria di un alloggio nel comparto Tre ad Arghillà nord, nella tormentata periferia nord di Reggio Calabria. La sua casa popolare - due stanze con bagno, un piccolo corridoio e tanta umidità – si trova al terzo piano in uno stabile in cui l’ascensore è bloccato da anni. Da tempo chiede un alloggio un pò più grande per potere assicurare alla sua piccola spazi adeguati, visto che ancora deve dormire nella stanza con i genitori. La piccola non consente a Romina di rassegnarsi anche perché da questo cambio alloggio dipende pure la sua possibilità di cura e la sua prospettiva di vita accanto alla figlia.

L’ascensore inservibile e la salute compromessa

Tra le tante patologie che la affliggono vi è soprattutto l’insufficienza respiratoria che a volte richiede anche il ricorso all’ossigeno. Lei dovrebbe recarsi a Reggio per sottoporsi a terapie riabilitative che invece ha sospeso perché non può quotidianamente scendere e salire le scale. L’ascensore è murato da anni e nessun intervento manutentivo è stato mai posto in essere da Aterp, l’ente regionale proprietario di questo e degli oltre mille alloggi popolari insistenti ad Arghillà nord.

Comparto 3 Arghillà nord Reggio Calabria

La preoccupazione per la salute e la paura che, non curandosi, non possa restare accanto alla sua piccola angosciano la signora Romina che ostinatamente continua a presentare istanza e, mettendo da parte faticosamente la sua timidezza, adesso apertamente denuncia la sua condizione di estrema fragilità.

Le promesse disattese

«Quest’anno ho presentato il ricorso al Tar, tuttora pendente, avverso l’ennesimo silenzio del Comune di Reggio. Più volte mi sono anche recata al Cedir per parlare con dirigenti e funzionari. Ho sempre informato sindaco e assessori, compresi quelli oggi in carica. Il sindaco Cannizzaro già conosce la mia situazione. Nonostante ciò a palazzo San Giorgio non vengo ricevuta e nessun riscontro vi è stato alle mie richieste.

Le istituzioni promettono soltanto ma io ho sempre più necessità di curarmi e non posso farlo. Tutti i giorni dovrei andare a Reggio per sottopormi a terapia ma non mi è possibile. Le scale sono per me una barriera. La mia vita è a rischio e mi angoscia il pensiero di non esserci per crescere mia figlia.

Non so più come chiedere di essere ascoltata. Non so più come far rispettare i miei diritti e quelli di mia figlia. La mia situazione è stata anche certificata dagli assistenti sociali del Comune. Ma nessuna alternativa alloggiativa mi è stata mai proposta. Mentre il tempo passa, io non mi curo e mia figlia vive un’infanzia piena di disagi».

«Un’infanzia per mia figlia»

Romina è determinata ma è anche stanca di essere ignorata. «In questi sono otto anni ho fatto avanti e dietro dal Comune. Le risposte sono state rassicuranti ma false e inconcludenti. “Va bene, non c'è problema, provvederemo”. Ma fino ad adesso non ho avuto risultati. Sono stata sempre e solo presa in giro.

Ma qui non si tratta di me ma di mia figlia che ha diritto alla sua infanzia più serena, a spazi e a un ambiente più salubre in cui crescere. Muffa e un ambiente angusto. Vorrei di più per lei. Vorrei il giusto che ho chiesto, avendone diritto, e che mi viene invece riconosciuto solo a parole e, dunque, negato. Chiedo ancora una volta un alloggio nuovo e fuori dal quartiere di Arghillà. Per mia figlia vorrei opportunità e possibilità diverse ma soprattutto voglio che abbia una madre accanto. Ma se non mi curo anche questo è a rischio».

Diritti sospesi e infanzia negata

La situazione dell’infanzia ad Arghillà è precaria e non da adesso. L’altissima concentrazione di povertà e l’alto tasso di dispersione scolastica fanno il paio con il contesto di degrado e abbandono imperante. I bambini, al mattino, invece di essere a scuola, si ritrovano fuori a “giocare. Ma quel “fuori” significa trovarsi che a poche decine di metri da discariche di spazzatura a cielo aperto che spesso “prendono” fuoco.

Degrado Arghillà nord Reggio Calabria

Questo non è il diritto al gioco sancito nella convenzione Onu dei Diritti del fanciullo di cui oggi ricorre l’anniversario della sottoscrizione a New York nel 1989. Qui ad Arghillà, e non solo qui, troppo spesso i diritti restano sospesi e quando questo accade per i diritti di chi non può difendersi, ciò è ancora più grave e colpevole.

Una condizione di forti deprivazione e insicurezza ormai endemica e consolidata, la cui gravità, tuttavia, ancora non ha sortito concreti interventi strutturali e definitivamente risolutivi. Come se possa essere accettabile che vi siano quartieri in cui negare l’infanzia e l’adolescenza sia normale. È dunque legittimo avanzare la richiesta di vivere in altro luogo che non sia abbandonato, che non sia ridotto a ghetto. Condizione che, a dispetto delle prospettive di investimento milionario annunciate dallo stesso Governo, non muterà senza un intervento di risanamento strutturale e il ripristino della legalità relativamente agli oltre mille alloggi popolari (1080 circa di Aterp-Regione e una cinquantina del Comune) insistenti su questo che avrebbe potuto essere un meraviglioso balcone sullo Stretto.

Accanto alla famiglia Belingeri in questi anni è rimasta l’associazione Un mondo di mondi che invita a riconoscere nella storia e nella voce di Romina, la storia e la voce di tanti residenti che chiedono ascolto e diritti.

La procedura mobilità mai attivata dal Comune di Reggio

«Il nodo resta quello del cambio alloggio e delle centinaia di domande che, non a caso, provengono prevalentemente da famiglie di Arghillà. Un dato questo che viene sottaciuto – evidenzia il presidente dell’associazione Un Mondo di Mondi, Giacomo Marino – con la conseguenza di silenziare anche le tante istanze e di chi vorrebbe lasciare questo quartiere, che non è stato mai un ambiente di inclusione ma un ghetto, per sentirsi incluso in una città.

L’istituto della mobilità, e dunque del cambio di alloggio, è fermo da trent'anni nel senso che non è stata applicata mai la legge del 1996 che lo prevede. Nel 2020 l'osservatorio sul Disagio abitativo aveva diffidato il Comune di Reggio che solo allora ha istituito la Commissione, con rappresentanti di Aterp e Comune deputati a collaborare per trovare soluzioni per le esigenze, che però non ha ancora valutato le domande e stilato le graduatorie. Solo alla fine del 2025 è stato approvato il regolamento sulla mobilità ma da allora la Commissione non si è riunita e dunque tutto è ancora fermo. Auspichiamo che il sindaco Cannizzaro sblocchi le procedure e di fatto avvii finalmente, dopo trent'anni, la mobilità per la signora Romina e per tutte le altre famiglie che restano da decenni in attesa. Auspichiamo che sul suo esempio, facciano sentire la loro voce anche le altre famiglie di Arghillà che da tempo hanno invano presentato la richiesta di cambio alloggio per lasciare il ghetto», conclude il presidente dell’associazione Un Mondo di Mondi, Giacomo Marino.