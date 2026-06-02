Proseguono senza sosta le attività dell’OEVA sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, coordinate dal Responsabile dott. Marino Andrea , in stretta collaborazione con la Guardia Agroforestale Italiana RC diretta dal dott. Rocco Riso



L’impegno quotidiano delle guardie e degli operatori è rivolto alla tutela dell’ambiente, al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, alla salvaguardia degli animali e alla promozione della legalità ambientale, in un territorio che continua a presentare criticità significative sotto numerosi aspetti.



Le problematiche legate alla gestione dei rifiuti, al degrado ambientale, al randagismo, al benessere animale e alla tutela della salute pubblica richiedono oggi una risposta più incisiva da parte di tutte le istituzioni competenti. Per questo motivo riteniamo necessario avviare quanto prima un tavolo tecnico operativo, coordinato dal Sindaco Cannizzaro, che coinvolga figure competenti, qualificate e realmente impegnate nella ricerca di soluzioni concrete.



La tutela dell’ambiente e degli animali non rappresenta un tema secondario, ma costituisce uno degli indicatori fondamentali del livello di civiltà di una comunità. Garantire un territorio pulito, sicuro e rispettoso degli animali significa tutelare la salute dei cittadini, il futuro delle nuove generazioni e l’immagine stessa della nostra città.



Ogni giorno gli operatori dell’OIPA Prov. RC e della Guardia Agroforestale Italiana RC svolgono attività di monitoraggio, prevenzione, sensibilizzazione e intervento sul territorio, spesso sopperendo a carenze strutturali che richiederebbero una più ampia collaborazione istituzionale.



È necessario superare ogni forma di disinteresse e assumersi responsabilità concrete verso la collettività. Non possiamo accettare che fenomeni di degrado ambientale, abbandono di rifiuti, maltrattamento degli animali o scarsa attenzione al benessere collettivo diventino elementi ordinari del nostro territorio.



Confidiamo che le istituzioni, gli enti preposti e tutte le realtà coinvolte vogliano avviare un percorso condiviso e concreto per restituire a Reggio Calabria il decoro, il rispetto dell’ambiente e la qualità della vita che i cittadini meritano.



L’OIPA RC e la Guardia Agroforestale Italiana RC continueranno a essere presenti sul territorio, al servizio della comunità, con spirito di collaborazione, responsabilità e determinazione.