Per l’impatto sul territorio si deve far riferimento al Sistema di Allertamento Nazionale e ai bollettini emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato ieri un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. «Dalla mattina di oggi e fino a tutta la mattina di dopodomani, lunedì 13 aprile 2026, si prevedono venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca forte su Sicilia e Calabria; mareggiate lungo le coste esposte“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.