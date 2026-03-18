Il presidente del Movimento autonomo popolare: «Non sono bastati i gridi di allarme della popolazione e a questo punto la gente si domanda sempre di più a chi dovrebbe andare a votare, visto che dopo la campagna elettorale, scompaiono tutti»
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«E siamo alle solite, l’amministrazione comunale impegnata su altri fronti (non si sa quali), forse le primarie e l’imminente campagna elettorale non si accorge delle vere problematiche in città e nelle periferie». È quanto dichiara Pietro Marra, presidente del Movimento autonomo popolare.
«I primi di marzo tantissimi cittadini, associazioni tra cui Forza Reggio odv-ets con un intervento sul posto, avevano comunicato agli organi competenti la situazione di una frana abbastanza seria in Via Sella San Giovanni a Mosorrofa; da allora nulla è stato fatto e come si preannunciava, le piogge pesanti di questi giorni hanno provocato ulteriori smottamenti con la riduzione della carreggiata al 50 per cento quindi percorribile soltanto a senso alternato.
Non sono bastati i gridi di allarme della popolazione e a questo punto la gente si domanda sempre di più a chi dovrebbe andare a votare, visto che dopo la campagna elettorale, scompaiono tutti.
Comunque visto che siamo, chiediamo anche all’Amministrazione Comunale di venire a raccogliere tutti i rifiuti dispersi nelle strade tra Mosorrofa e Sala visto che da 3-4 giorni i cassonetti non vengono svuotati». così conclude Pietro Marra, presidente del Movimento autonomo popolare.