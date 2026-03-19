All’indomani dell’evento calamitoso che ha interessato il Comune di Stilo, l’Amministrazione Comunale vuole esprimere un sentito ringraziamento a tutte le forze intervenute prontamente sul luogo del disastro, ponendo in essere ogni azione necessaria per preservare la pubblica incolumità. L’area interessata risulta attualmente messa in sicurezza e costantemente monitorata dai tecnici comunali.

«Un sentito grazie a tutte le Autorità che si sono attivate sin da subito a Stilo: l’Arma dei Carabinieri, in particolare gli uomini della locale stazione guidata dal maresciallo Salvatore D’Agata, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, coordinati dal Comandante Domenico Triolo, intervenuto con tutti i suoi mezzi e con il proprio personale altamente specializzato, la Protezione Civile Regionale, presente a Stilo sin dalle prime ore con il Direttore Domenico Costarella ed il dott. Luigi Mollica- si legge in una nota del sindaco Giorgio Tropeano - Importante è stato sentire la vicinanza del presidente Roberto Occhiuto che si è personalmente interessato dell’evoluzione dei concitati momenti offrendo supporto così come il presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Cirillo».

Da Tropeano un grazie «Anche a tutte le Amministrazioni locali che hanno manifestato forte vicinanza al nostro borgo, in questo momento particolare, offrendo tutto il loro supporto». L’imponente colata detritica, che ha colpito il centro storico, ha travolto diversi veicoli in sosta, isolato alcune abitazioni e danneggiato le abitazioni prospicienti. Il tempestivo intervento ha consentito di mettere subito in sicurezza i luoghi interessati e ad escludere, anche con l’intervento delle unità cinofile, la presenza di eventuali vittime.

Tuttavia secondo le valutazioni tecniche il materiale franoso presenta ancora condizioni di instabilità. Le operazioni di rimozioni saranno effettuate con la massima cautela, attendendo condizioni più sicure per evitare ulteriori cedimenti, creando le condizioni di sicurezza per gli operatori per le successive fasi di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

«Rimarginare la ferita provocata dalla frana proprio nel cuore del suo centro storico costituirà la priorità dei prossimi giorni – ha concluso il primo cittadino - Stilo è una comunità forte e determinata e saprà superare anche questo momento».