«La situazione a Stilo purtroppo è davvero critica». Così il sindaco Giorgio Tropeano, tra i primi a giungere sul luogo della frana che alle prime luci dell’alba di stamane ha investito parte del centro storico della città del Sole, sulla centralissima via 4 novembre, travolgendo l’abitazione di un’anziana, la signora Stella, fortunatamente scampata al disastro.

«Si tratta di un evento di enorme portata - ha rimarcato il primo cittadino - con macchine sotto le macerie. Abbiamo attivato tutti i piani di protezione civile grazie anche al supporto dei vigili del fuoco, dei carabinieri, delle forze dell’ordine. C’è apprensione e preoccupazione, ma stiamo intervenendo per mettere in sicurezza il sito. Ora più che mai serve il supporto e le sinergie tra le istituzioni e tra gli enti anche sovracomunali».

Esclusa al momento la presenza di vittime tra i residenti. «È caduto un volume di acqua notevole e importante in pochi minuti - ha aggiunto il primo cittadino - i terreni sono saturi e non riescono più ad assorbire la quantità di pioggia caduta in queste ultime 72 ore».