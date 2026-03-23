Nuovo appuntamento con la tutela ambientale sul territorio reggino
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L’associazione Plastic Free annuncia il prossimo appuntamento di clean up della spiaggia in programma sabato 28 marzo alle ore 10:00 sul lungomare di Catona, con ritrovo presso la piazzetta Tre Fontane. L’iniziativa, si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere comportamenti sostenibili, coinvolgendo attivamente cittadini e realtà del territorio.
Per questa data torna la collaborazione con Seconda Chance, realtà impegnata nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute o ex detenute, offrendo loro nuove opportunità attraverso progetti concreti di inclusione. A Catona saranno presenti gli istituti penitenziari di Locri, Vibo Valentia e Reggio Calabria, rafforzando il valore sociale dell’iniziativa.
All’evento prenderanno parte anche gli affidati in prova al servizio sociale dell’UEPE, a seguito della recente firma del patto di collaborazione con Plastic Free, a testimonianza di un impegno condiviso verso il recupero sociale e la responsabilizzazione attraverso attività utili alla collettività.
Saranno inoltre coinvolte diverse altre realtà associative del territorio come Anffas, Associazione Italiana Persone Down e il Corpo Europeo di Solidarietà con il progetto “EcoSolidarietà – Arte e Azione Giovani”. I partecipanti, in particolare i giovani coinvolti nel progetto, realizzeranno manufatti artistici utilizzando i materiali raccolti in spiaggia, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del riciclo, del riuso e della possibilità di dare nuova vita agli oggetti.
Plastic Free invita cittadini, famiglie e volontari di tutte le età a partecipare attivamente a questa giornata, contribuendo insieme alla salvaguardia dell’ambiente e alla costruzione di una comunità più consapevole e solidale.
«Dopo il ciclone che ha colpito il nostro territorio – dichiarano i referenti locali di Plastic Free – tantissime spiagge della costa reggina hanno bisogno di interventi di decoro e cura. Ripartiamo da Catona con l’obiettivo di costruire, passo dopo passo, una squadra sempre più ampia e consapevole, pronta a prendersi cura dell’intero litorale».
Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente all’appuntamento cliccando “Partecipa” al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/14505/28-mar-reggio-di-calabria.
Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.
L’iniziativa è autorizzata e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria.