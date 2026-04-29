A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3253m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.