Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 3mm di pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4069m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.