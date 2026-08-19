Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 26°C

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 5097m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.