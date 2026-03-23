Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C

A Reggio Calabria oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.5mm di pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1732m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.