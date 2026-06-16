In questo inizio di giugno le temperature si mantengono prettamente estive ovunque ma senza particolari eccessi. Nelle prossime ore un lieve calo termico potrebbe essere accompagnato da precipitazioni in alcune aree
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L'alta pressione ha ripreso nuovamente possesso del Mediterraneo e della Calabria. Già dal weekend il termometro ha subito un generale aumento con valori oltre le medie stagionali ma di pochi gradi: in questo inizio di giugno infatti le temperature si mantengono prettamente estive ovunque ma senza particolari eccessi con picchi fino ai 31-32°C.
Correnti fresche e temporali pomeridiani
Tuttavia nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca in quota raggiungeranno la nostra regione con un lieve calo termico e con valori che si manterranno perfettamente in linea con il periodo. In concomitanza si avrà la classica instabilità pomeridiana: durante il primo pomeriggio di oggi e di domani, 17 giugno, piogge e locali temporali si andranno a formare nelle aree montuose della regione e in particolare su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte dove non sono da escludere fenomeni grandinigeni. Le precipitazioni potranno sconfinare fin verso le aree più a sud specie aree interne e aree joniche.
In conclusione il primo mese dell'estate 2026 non ha ancora subito l'arrivo delle feroci ondate di caldo africano e, a meno di colpi di scena, anche il proseguo di giugno resterà tale.