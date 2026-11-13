A distanza di una settimana dal vasto incendio divampato all'interno di un capannone a Locri il sindaco Giuseppe Fontana ha firmato un provvedimento urgente per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area, a seguito degli esiti degli accertamenti tecnici condotti dall’Arpacal.

I fatti risalgono allo scorso 5 novembre, quando le fiamme si sono sviluppate all'interno di un immobile a un piano fuori terra situato al civico 16 di via Fiamingo. Il rogo, che ha coinvolto materiale di varia natura, ha provocato il crollo parziale della copertura, costituita da una struttura portante in acciaio e lastre di fibrocemento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio, evitare la propagazione alle abitazioni adiacenti, rimuovere le parti pericolanti e inibire l'accesso all'area.

Nei giorni successivi, su richiesta dell'amministrazione comunale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Reggio Calabria e l'Arpacal hanno effettuato un sopralluogo congiunto avviando le campionature ambientali. La documentazione trasmessa dal Laboratorio Amianto dell'Arpacal ha evidenziato l'esito delle analisi su cinque campioni prelevati nei punti concordati: i campioni contrassegnati come T1 e T2 hanno fatto registrare la presenza di amianto, mentre i campioni C1, C2 e T3 hanno dato esito negativo.

L'esposizione alle fibre di amianto e la compromissione dell'integrità dei materiali hanno reso indifferibile un intervento immediato per scongiurare rischi per la salute pubblica. L'ordinanza sindacale intima pertanto ai proprietari dell'immobile e al custode giudiziario, di affidare entro 48 ore i lavori di messa in sicurezza, raccolta, rimozione e smaltimento dei materiali a una ditta.