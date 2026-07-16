Il nuovo presidio del Cigno Verde è stato inaugurato, in un sito bonificato e così recuperato e valorizzato, alla presenza della presidente regionale Anna Parretta e del presidente nazionale Stefano Ciafani

Un terreno bonificato, restituito alla collettività e trasformato in uno spazio verde dedicato ad acqua, natura e cultura. È in un luogo dal forte valore simbolico, la Planteria - Orto urbano di Locri, che sabato 11 luglio è nato ufficialmente il circolo Legambiente "Dune di Locri", nuovo presidio dell'associazione nella Locride.

L'assemblea costitutiva, introdotta dall'architetto Pasquale Giurleo, si è svolta alla presenza dei soci fondatori, della presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta e del presidente nazionale Stefano Ciafani, sancendo l'avvio di un percorso che punta a coniugare tutela ambientale, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Il nuovo circolo affonda le proprie radici in un luogo che racconta una storia di rigenerazione: un'area recuperata e restituita alla fruizione pubblica, dove i gelsi e le siepi di fichi d'India, sopravvissuti al tempo, diventano il simbolo di una rinascita che oggi guarda al futuro. Qui prenderanno forma laboratori, incontri, campagne di sensibilizzazione e progetti rivolti alle scuole e alle comunità locali, da realizzare in collaborazione con associazioni, amministrazioni e cittadini.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all'architetto Pasquale Giurleo e al gruppo promotore che ha reso possibile la nascita del circolo, destinato a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio.

Nel suo intervento, la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta ha sottolineato il significato della nascita del nuovo presidio associativo, evidenziando come il ritorno di Legambiente nella Locride rappresenti un momento importante per un territorio di straordinario valore ambientale, storico e culturale. «Locri è la terra di Zaleuco e di Nosside, un luogo in cui legalità, cultura, arte e bellezza rappresentano un patrimonio identitario. Questo circolo nasce con solide fondamenta e potrà diventare un presidio di cittadinanza attiva capace di valorizzare e raccontare il territorio».

Parretta ha inoltre richiamato l'urgenza delle grandi sfide ambientali che interessano la Calabria. I dati del dossier "Città Clima" di Legambiente raccontano una regione sempre più esposta agli effetti della crisi climatica: eventi metereologici sempre più frequenti che impongono, secondo Legambiente, un'accelerazione della transizione ecologica attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, la tutela del capitale naturale, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, la salvaguardia della biodiversità e del mare, insieme al contrasto delle ecomafie e alla promozione della legalità ambientale.

«È indispensabile – ha evidenziato la presidente regionale – costruire comunità più consapevoli, capaci di prendersi cura dei beni comuni. Ambiente, cultura, partecipazione e bellezza sono elementi inscindibili per immaginare il futuro della Calabria».

Anche il presidente nazionale Stefano Ciafani ha espresso il proprio apprezzamento per la nascita del nuovo circolo, sottolineando come ogni nuovo presidio territoriale rappresenti un tassello fondamentale per rafforzare l'azione di Legambiente nei territori e coinvolgere sempre più cittadini nella difesa dell'ambiente e nell’accelerazione della transizione ecologica ed energetica.