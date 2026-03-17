Pioggia intensa, allagamenti e criticità alla viabilità: l’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato il territorio reggino ha provocato disagi diffusi, soprattutto tra la Locride e la fascia tirrenica, con ripercussioni anche sui collegamenti aerei.

La situazione più delicata si registra a Caulonia marina, dove le precipitazioni della notte hanno causato l’allagamento di entrambi i sottopassi ferroviari, isolando di fatto un intero quartiere. Nell’alveo del torrente Allaro è in azione un escavatore per facilitare il deflusso delle acque e ridurre i livelli di criticità.

Sul versante tirrenico, Anas ha disposto la chiusura provvisoria di un tratto della Statale 18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra, a causa delle condizioni meteo e della presenza di criticità lungo la carreggiata.

Nel resto del territorio la situazione appare più contenuta ma non priva di interventi. Nella zona grecanica, in particolare nel territorio di San Lorenzo, si segnalano piccoli smottamenti nelle aree interne, senza conseguenze rilevanti.

Nel capoluogo si registrano alcune criticità puntuali legate al maltempo. A Vinco si è verificato uno sprofondamento di una strada comunale, riconducibile a un fenomeno di dissesto idrogeologico causato dalle piogge intense. Sempre a Reggio Calabria, interventi anche nell’area del ponte Calopinace, dove un tombino ostruito ha creato problemi al deflusso dell’acqua: sul posto è intervenuta Idroreggio per il ripristino della funzionalità.

Disagi anche nei collegamenti aerei: all’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” si registrano cancellazioni e ritardi nei voli, legati alle condizioni meteo che stanno interessando diverse aree del Paese.

L’allerta resta alta anche per le prossime ore. Sulla fascia ionica e su quella tirrenica reggina è stata diramata un’allerta arancione, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati accumuli di pioggia superiori ai 100 millimetri in diverse aree del territorio. La Protezione civile continua a monitorare l’evolversi della situazione, con particolare attenzione ai corsi d’acqua e ai canali di scolo.

La situazione resta in evoluzione, con le autorità impegnate nel controllo dei punti più critici e nella gestione degli interventi.