Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C
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Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4167m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.