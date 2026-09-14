Notizie rassicuranti dal Grande Ospedale Metropolitano la prognosi resta riservata ma il giovane è fuori pericolo e sotto costante monitoraggio

Arrivano aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di salute del giovane rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto sulle bretelle del Calopinace a Reggio Calabria. Il ragazzo è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano, dove viene monitorato costantemente dai sanitari.

Nelle ore successive all'incidente, il paziente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, resosi indispensabile per trattare le emorragie diffuse provocate dal grave politrauma riportato nella caduta. Il quadro clinico si è progressivamente stabilizzato. I medici mantengono la prognosi riservata, ma confermano che il giovane è stabile e al momento fuori pericolo di vita in attesa di un nuovo intervento ortopedico considerate le fratture diffuse.

Il personale medico del GOM continua a seguire il ragazzo con il massimo scrupolo. L'aggiornamento clinico smentisce inoltre in modo assoluto le voci infondate che erano circolate nelle ore precedenti riguardo alle sue condizioni.