Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C
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Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3896m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.