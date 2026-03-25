A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1831m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.