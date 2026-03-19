A Reggio Calabria oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1379m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.