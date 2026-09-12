Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 12mm di pioggia nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4003m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.