Il 22enne, alla guida del motociclo, è stato trasportato d’urgenza al Gom, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva

Tragedia questo pomeriggio a Reggio Calabria, lungo la bretella del Calopinace in direzione mare-monte, via Falcone, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclo.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30, all’altezza del distributore di metano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, immediatamente intervenuta sul posto, il motociclo è improvvisamente rovinato sull’asfalto.

A bordo viaggiavano due giovani. La passeggera, Anthea Ranieri, di 23 anni, è deceduta a seguito dei gravissimi traumi riportati nell’impatto. Il conducente, di 22 anni, è rimasto ferito in modo grave ed è stato soccorso e trasferito al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato subito sotto posto ad intervento chirurgico ed adesso si trova ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale, impegnata negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo.

Dell’accaduto è stato immediatamente informato il magistrato di turno, che ha assunto la direzione delle indagini.