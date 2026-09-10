A perdere la vita sono stati due bambini e il loro padre. La madre gravemente ferita. Sul posto accertamenti in corso

Tre morti, un’intera famiglia praticamente distrutta e una madre ricoverata in condizioni critiche. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 6, sulla strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, nel territorio di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

A perdere la vita sono stati un uomo di 53 anni, Vincenzo Loccisano, e le sue due figlie, Maria Sophie, 13 anni e Grace Fatima (8 anni). La madre, Morena Femia (45 anni) ricoverata in condizioni critiche. Viaggiavano insieme sulla stessa autovettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, la macchina si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante all’altezza del chilometro 3,200.

A seguito del sinistro, la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Rosarno, all’altezza del km 3,200. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione e si è reso necessario deviare il traffico direttamente sul posto.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni necessarie per consentire la messa in sicurezza della carreggiata.

Restano da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente. Nel frattempo, gli interventi proseguono con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.