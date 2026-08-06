Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 28°C
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Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 28°C, lo zero termico si attesterà a 4299m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.