Temperature fino a 26 gradi, venti deboli e mare poco mosso per tutto il giorno

Tempo stabile e condizioni prevalentemente soleggiate per l’intera giornata, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Non sono previste piogge nelle prossime ore e il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato.

Sul fronte delle temperature, la massima raggiungerà i 26°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 18°C. Lo zero termico sarà posizionato a circa 4.011 metri di quota.

La ventilazione si manterrà debole: al mattino i venti soffieranno da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Nordovest, senza particolare intensità.

Condizioni tranquille anche lungo la costa, con mare poco mosso. Non risultano infine allerte meteorologiche: nessuna allerta meteo presente nel corso della giornata.