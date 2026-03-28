A Reggio Calabria oggi cieli con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, mentre nel corso della notte sono previste precipitazioni per un accumulo complessivo di circa 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, con lo zero termico a 1377 metri. I venti saranno al mattino tesi dai quadranti Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio risulteranno forti e sempre da Nord-Nordovest. Il mare si presenterà mosso. È prevista allerta meteo per vento.