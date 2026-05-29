A Reggio Calabria oggi la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo in prevalenza soleggiato, con la presenza di qualche nube sparsa nelle ore del mattino. Non sono previste precipitazioni nel corso della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima si attesterà sui 21°C. Lo zero termico sarà intorno ai 3632 metri.

I venti soffieranno moderati da Nord sia nelle ore mattutine che nel pomeriggio. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.