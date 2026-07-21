Giornata stabile e senza piogge, con venti moderati dai quadranti settentrionali e mare poco mosso. Resta l'allerta per afa a causa delle elevate temperature

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 30°C, lo zero termico si attesterà a 4736m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.