Si apre una nuova era per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, un passaggio storico che segna la fine definitiva di un ciclo decennale guidato dal centrosinistra e l’inizio di una fase egemonizzata da una nuova architettura del potere. Non è solo un cambio di guardia tra schieramenti, ma una mutazione genetica della rappresentanza territoriale figlia della vittoria elettorale a Reggio del centrodestra e di Francesco Cannizzaro. Il voto di ieri non ha semplicemente rinnovato un’assise, ha sancito il successo di un’operazione di ingegneria elettorale dove il capoluogo, per la prima volta, sceglie di abdicare alla propria presenza fisica nei seggi della maggioranza per regnare attraverso una provincia federata e riconoscente, salvo però guidarne inesorabilmente l’elezione con i propri voti ponderati. È l’alba di una Metrocity dei territori, dove il baricentro politico si sposta verso la Piana, la Locride e l'Area Grecanica, pur rimanendo saldamente ancorato alla cabina di regia di Palazzo San Giorgio. Una transizione che si chiude lasciando spazio a una visione che intende scardinare il «reggiocentrismo» per costruire un nuovo equilibrio tra il centro urbano e la vasta area metropolitana.

La mobilitazione delle urne pesanti

Questa nuova era nasce sotto il segno di una mobilitazione senza precedenti della classe dirigente locale. Nonostante il silenzio dei cittadini, esclusi da un sistema elettorale di secondo livello imposto dalla Legge Del Rio che continua a far discutere per la sua fragilità democratica, i grandi elettori hanno risposto in massa. I dati definitivi dell’affluenza raccontano di un esercito di amministratori che ha risposto alla chiamata: ha votato il 94,08% degli aventi diritto, ovvero 1.080 votanti su 1.148 sindaci e consiglieri comunali dei 97 comuni del territorio. È un segnale di vitalità politica straordinaria, con punte di partecipazione altissime registrate nel seggio centrale di Reggio Calabria (95,99%), a Palmi (94,24%) e un po’ meno a Locri (92,84%). La qualità del voto è stata altrettanto significativa: su 1.078 schede scrutinate, i voti validi sono stati 1.066, con solo 12 schede nulle e, dato ancora più rilevante, nessuna scheda bianca. Questo zero assoluto nelle schede bianche testimonia che non c’è stata incertezza né dissenso passivo tra i votanti; ogni amministratore è andato al seggio con un obiettivo preciso, seguendo indicazioni di schieramento che hanno premiato la compattezza chirurgica del centrodestra.

Il “codice Cannizzaro”: trionfa il centrodestra con la strategia dei territori

Il risultato delle urne ha confermato un ribaltamento totale degli equilibri. La coalizione di centrodestra ha ottenuto una vittoria netta conquistando 10 seggi su 14, mentre al centrosinistra, riunito nella lista Progressisti, ne sono andati 4. All'interno della maggioranza, Forza Italia si è confermata come il perno centrale del consenso, portando in consiglio ben 7 rappresentanti.

Elezioni Metropolitane Reggio 19 luglio 2026

Francesco Cannizzaro, che assume di diritto la carica di Sindaco Metropolitano in quanto sindaco del capoluogo, ha potuto così celebrare il successo di una strategia basata su tre liste: Forza Italia, Metropolitani Moderati e Patto dei Territori. La linea politica è stata chiara fin dall'inizio: de-reggiocentrizzare Palazzo Alvaro per dare voce a una provincia che storicamente ha sofferto la distanza dalle decisioni prese a Reggio Calabria. Questa mossa ha permesso di federare sindaci e consiglieri da tutta l'area vasta, trasformando la diffidenza dei territori in un supporto elettorale granitico che blinda la leadership di Cannizzaro.

La geografia di Palazzo Alvaro: i quattordici eletti

Il nuovo Consiglio Metropolitano si presenta oggi come una mappa dettagliata delle diverse aree del territorio, con una prevalenza di figure provenienti dalla provincia. Tra i banchi della maggioranza di centrodestra siedono Pasquale Brizzi, sindaco di Sant'Ilario dello Ionio, e Domenico Maio, consigliere di Locri, a rappresentare l'Area Jonica. La Piana e l'area tirrenica vedono l'elezione di Fiorentino Riganò (Oppido Mamertina), Gianpietro Scarfò (Laureana di Borrello) e Chiara Luccisano (Rizziconi), a cui si aggiunge Marco Giuseppe Caruso, sindaco di Molochio, unico eletto della lista Metropolitani Moderati. Per l'Area Grecanica entrano Giovanni Verduci, sindaco di Motta San Giovanni, e Pierpaolo Zavettieri, sindaco di Roghudi. Completano il quadro del centrodestra Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, e Roberto Vizzari, sindaco di San Roberto. Sul fronte dell'opposizione, la lista di centrosinistra dei Progressisti porta in aula quattro esponenti: Vittoria Luciano, consigliere di Siderno e vera sorpresa della tornata, Domenico Mantegna, sindaco di Benestare, Rocco Alessandro Repaci, sindaco di Campo Calabro, e Carmelo Versace. Quest'ultimo rappresenta un dato politico fondamentale: il vicesindaco metropolitano uscente è infatti l'unico consigliere comunale di Reggio Calabria eletto nell'intera assise, restando l'unico ponte formale tra l'amministrazione del capoluogo e quella metropolitana, oltre al sindaco, sebbene dai banchi della minoranza.

L'algoritmo del comando: il voto ponderato

Il vero capolavoro di Cannizzaro risiede però nell'aver utilizzato il peso della città di Reggio Calabria distribuendolo omogeneamente per determinare un consiglio che formalmente non la vede rappresentata nella maggioranza. Il meccanismo del voto ponderato è stato lo strumento chirurgico di questa operazione: ogni voto espresso dai 33 consiglieri di Reggio Calabria (scheda viola) vale 1.016 punti, circa 46 volte di più rispetto al voto di un amministratore di un piccolo comune sotto i 3.000 abitanti, che pesa appena 22. Nonostante i votanti di Reggio siano stati solo 263 (comprendendo il peso del capoluogo), il loro valore ponderato totale è stato di 48.733 punti, ovvero oltre un terzo dell'intero potenziale elettorale della provincia. I dati dimostrano che ben 13 consiglieri eletti su 14 hanno incassato voti dal capoluogo. Questo significa che Reggio ha deciso le sorti degli eletti dell’intera tornata, pilotando i propri 48.733 punti verso candidati specifici per disegnare l'assise desiderata dalla maggioranza reggina di centrodestra. È la dimostrazione che in questo sistema il capoluogo può permettersi di non sedersi al tavolo se ha la forza di decidere chi debba occupare ogni singola sedia.

I due volti del consenso

Due casi studio illustrano perfettamente questa dinamica di potere. Gianpietro Scarfò, consigliere di Laureana di Borrello, è risultato tra i più votati grazie al sostegno determinante arrivato proprio da Reggio Calabria: tre preferenze della scheda viola gli hanno garantito un tesoretto di oltre 3.000 voti ponderati, lanciandolo nelle posizioni di vertice. All'opposto troviamo Pierpaolo Zavettieri, sindaco di Roghudi, l'unico tra i quattordici eletti a non aver ricevuto nemmeno una preferenza dalla città di Reggio Calabria. Zavettieri ha costruito il proprio seggio interamente sul consenso territoriale della provincia, dimostrando che esiste una forza elettorale capace di essere autosufficiente rispetto al capoluogo, pur rimanendo organicamente inserita nel progetto di coalizione del centrodestra. Questi due modelli garantiscono a Cannizzaro una base di potere bilanciata, capace di rispondere sia alle logiche del centro che a quelle delle periferie.

Le ferite del voto: esclusioni e sacrifici strategici

Elezioni Metropolitane Reggio 19 luglio 2026 (2)

La nuova era ha richiesto però anche sacrifici politici dolorosi. La scelta strategica di dirottare i voti di Reggio verso la provincia ha portato all'esclusione, nonostante 3 voti di Reggio, di Maria Luisa Curatola, unica candidata reggina del centrodestra e inizialmente considerata tra le favorite. La sua assenza è la prova che la linea politica della de-reggiocentrizzazione non ha ammesso deroghe, nemmeno per i propri rappresentanti cittadini. Anche nel centrosinistra si registrano esclusioni di rilievo, in particolare quella di Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, rimasta fuori per una manciata di voti ponderati. L'assenza di una rappresentanza diretta per un territorio come Villa San Giovanni, centrale per le partite strategiche come i futuri lavori del Ponte sullo Stretto, rappresenta un'anomalia che la nuova amministrazione dovrà gestire con attenzione per non lasciare scoperto un fronte così delicato.

Sfide e prospettive per la Metrocity di domani

Chiusa la fase elettorale, si apre ora quella operativa delle deleghe e della gestione. Cannizzaro, attraverso un video lanciato sui social network nella serata di ieri, ha rimandato ai prossimi giorni per conoscere il nome del vicesindaco metropolitano. Secondo indiscrezioni di palazzo, in pole position pare ci sia il nome del Sindaco di Motta, Giovanni Verduci: la sua esperienza e il suo radicamento territoriale lo rendono una delle figure più naturali per affiancare Cannizzaro nella guida di un ente che deve affrontare sfide cruciali. Sul tavolo ci sono la gestione dei fondi PNRR, il completamento del waterfront, il potenziamento delle infrastrutture come l'Alta Velocità e la messa in sicurezza della SS 106. Resta inoltre aperto il nodo politico del passaggio ufficiale delle funzioni dalla Regione Calabria, un processo finora rallentato da contrapposizioni di colore politico che oggi, con la sintonia tra i due enti, potrebbe finalmente sbloccarsi.

Nonostante le critiche di chi chiede il ritorno al suffragio universale per superare le alchimie della legge Del Rio, la Città Metropolitana di Reggio Calabria rinasce oggi sotto il segno di una stabilità tecnica e politica garantita da una regia lucida. Cannizzaro ha vinto ancora, trasformando il capoluogo in un motore immobile: una città che quasi non appare nei seggi ma che, attraverso la matematica del voto ponderato, dimostra di poter – e voler – ancora dettare l'agenda dell'intera provincia.