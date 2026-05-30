A Reggio Calabria oggi il tempo sarà caratterizzato da cielo sereno e sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima si attesterà sui 19°C. Lo zero termico sarà intorno ai 3556 metri.

I venti soffieranno moderati da Sudovest sia nelle ore del mattino che nel pomeriggio. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.