Le temperature oscilleranno tra una massima di 36°C e una minima di 30°C

A Reggio Calabria oggi il tempo sarà caratterizzato da cieli completamente sereni e sole splendente per l'intera giornata. Non sono previste precipitazioni, con condizioni di stabilità atmosferica che accompagneranno tutto l'arco della giornata.

La temperatura massima raggiungerà i 36°C, mentre la minima si attesterà sui 30°C. Lo zero termico sarà intorno ai 4.719 metri.

I venti soffieranno moderati da Nord sia nelle ore del mattino che nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso.

Allerta meteo prevista: afa.